Spectacle jeune public Mamie Cupcake Back Step Théâtre Vichy

Spectacle jeune public Mamie Cupcake

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Mercredi 2025-10-21 15:30:00

fin : 2025-10-22 16:15:00

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

l était une fois Jean, un pigeon bavard et gourmand, et Ginette, une mamie coquette et pipelette. Ils ont une histoire de recette secrète… mais chut !

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

nce upon a time, there was Jean, a chatty, greedy pigeon, and Ginette, a flirtatious, chatty granny. They had a secret recipe… but shh!

German :

s war einmal Jean, eine geschwätzige und gierige Taube, und Ginette, eine kokette und geschwätzige Oma. Sie haben eine Geschichte über ein Geheimrezept … aber pssst!

Italiano :

n tempo fa c’erano Jean, un piccione goloso e chiacchierone, e Ginette, una nonnina civettuola e chiacchierona. Avevano una ricetta segreta… ma shhh!

Espanol :

erase una vez Jean, un pichón parlanchín y glotón, y Ginette, una abuelita coqueta y parlanchina. Tenían una receta secreta… ¡pero shhh!

