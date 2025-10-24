Spectacle jeune public Mary Candies Rue Pierre de Coubertin Yvetot

Spectacle jeune public Mary Candies

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Mary Candies, une fillette intrépide et douée d’une curiosité sans limite, vient tout juste d’emménager avec sa famille dans une immense maison. Un soir, un vieux grimoire étrangement doté de paroles lui révèle l’incroyable secret de cette maison une ancienne confiserie ensorcelée. Mary Candies et son frère Anton n’auront qu’une nuit pour tenter de faire revivre la confiserie en réunissant trois clés d’or bien cachées et en déjouant les pièges d’un sorcier maléfique. Cette incroyable aventure les entraînera dans des lieux extraordinaires, peuplés de personnages attachants. .

