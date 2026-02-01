Spectacle Jeune Public ! Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
jusqu’à 16 ans
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11 15:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Méandres par la Compagnie Petitgrain. A travers la danse, petits et grands plongent au cœur du mythe et de l’imaginaire.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Méandres by Compagnie Petitgrain. Through dance, young and old plunge into the heart of myth and imagination.
L’événement Spectacle Jeune Public ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Haut-Lignon