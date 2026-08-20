Spectacle Jeune Public, Médiathèque municipale Steenvoorde, Steenvoorde

Informations pratiques

Spectacle Jeune Public Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque municipale Steenvoorde Nord

spectacle limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00

Une invitation à suspendre le temps, à la rêverie et au voyage… s’arrêter, regarder, ressentir.

Ecouter le chant des arbres, voguer au gré de la rivière, faire naître un jardin au creux de sa main, sentir le souffle du vent dans les fleurs …

Etre là, tout simplement, ensemble, petits et grands, laissant le rêve nous emporter.

Marie France et Christophe, chanteurs et musiciens, vous proposent une parenthèse poétique, une respiration.

Une invitation à rêver et à s’émerveiller.

Médiathèque municipale Steenvoorde 44 rue Carnot 59114 Steenvoorde Steenvoorde 59114 Nord Hauts-de-France 0328433213

Biblis en folie 2026

Painset Marie France