Spectacle Jeune Public Mirouflette et Cie

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-26 16:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

4 animaux enrhumés à force de dormir dehors, vont se faire soigner à Toulouse.

Chemin faisant, ils s’installent chez un loup qui n’ose plus rentrer chez lui. Un peu plus loin, Boucle d’or entre chez la famille Ours et dérange tout sur son passage. Là-bas, un célèbre petit cochon, as de la construction et de l’esquive, fait enrager notre pauvre loup…

Finiront-ils par enfin se réconcilier ?

Racontées en théâtre pop-up ces histoires de voisinage, intemporelles et délicieusement impertinentes, révèlent leur incroyable vivacité. Elles sont emmenées par une conteuse marionnettiste aux voix cartoonesques qui nous invite à la réconciliation et au partage de bons moments entre voisins.

Durée 30 min. Dès 1 an. 5 € Gratuit pour un adulte accompagnant un enfant

Réservation https://billetterie.festik.net/abbaye-escaladieu/product/mirouflette-et-cie .

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50

English :

4 animals, sick with colds from sleeping outdoors, go to Toulouse for treatment.

Along the way, they stay with a wolf who no longer dares go home. A little further on, Goldilocks enters the home of the Bear family and disturbs everything in his path. Over there, a famous little pig, a master builder and dodger, enrages our poor wolf?

Will they finally make up?

Told in pop-up theater, these timeless and delightfully impertinent neighborhood stories reveal their incredible liveliness. They are brought to life by a storyteller-puppeteer with a cartoonish voice, inviting us to reconcile and share good times with our neighbors.

German :

vier Tiere, die vom vielen Schlafen im Freien erkältet sind, begeben sich nach Toulouse, um sich dort behandeln zu lassen.

Auf dem Weg dorthin kommen sie bei einem Wolf unter, der sich nicht mehr nach Hause traut. Ein Stück weiter betritt Goldlöckchen das Haus der Bärenfamilie und stört alles, was ihr in den Weg kommt. Dort ist ein berühmtes Schweinchen, ein Meister im Bauen und Ausweichen, das den armen Wolf zur Weißglut bringt

Werden sie sich am Ende doch noch vertragen?

Diese zeitlosen und herrlich frechen Nachbarschaftsgeschichten, die als Pop-up-Theater erzählt werden, zeigen ihre unglaubliche Lebendigkeit. Sie werden von einer Erzählerin und Puppenspielerin mit cartoonhaften Stimmen angeführt, die uns zur Versöhnung und zum Teilen von schönen Momenten unter Nachbarn einlädt.

Italiano :

4 animali affetti da raffreddore per aver dormito all’aperto vanno a Tolosa per farsi curare.

Durante il tragitto, si fermano con un lupo che ha paura di tornare a casa. Poco più avanti, Riccioli d’oro entra nella casa della famiglia degli Orsi e disturba tutto ciò che incontra. Laggiù, un famoso maialino, maestro nel costruire e nello schivare, fa arrabbiare il nostro povero lupo?

Riusciranno finalmente a fare pace?

Raccontate in un teatro pop-up, queste storie di quartiere senza tempo e deliziosamente sfacciate sono incredibilmente vivaci. Sono portate in vita da un narratore-puppettista con una voce da cartone animato, che ci invita a riconciliarci e a condividere i bei momenti con i nostri vicini.

Espanol :

4 animales resfriados por dormir a la intemperie van a Toulouse para recibir tratamiento.

En el camino, se quedan con un lobo que tiene miedo de volver a casa. Un poco más lejos, Ricitos de Oro entra en casa de la familia de los Osos y lo altera todo a su paso. Allí, un famoso cerdito, maestro constructor y esquivador, enfurece a nuestro pobre lobo?

¿Harán finalmente las paces?

Contadas en teatro pop-up, estas historias de barrio atemporales y deliciosamente descaradas son increíblemente animadas. Un cuentacuentos-titiritero con voz de dibujo animado les da vida, invitándonos a reconciliarnos y a compartir buenos momentos con nuestros vecinos.

