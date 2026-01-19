Spectacle jeune Public Miss Terre le 4 à 4 Arnay-le-Duc

Spectacle jeune Public Miss Terre

le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Synopsis D’après le CD Comment va Miss Terre chanté par le maitrise de Paris, générique de l’émission quand les enfants s’en mêlent France 3

Conte écologique raconté par 5 marionnettes et une comédienne.

Ferdinand passe des vacances chez sa grand mère. Ce soir là, il s’est glissé dans son pyjama rouge tout neuf et il est prêt à aller au lit lorsque

Ferdinand en voilà une ! C’est une étoile filante ! Une vraie !

Je fronce mes yeux de toutes mes forces et dis très vite

Ferdinand Je voudrais savoir où commence et où finit l’univers !

Et c’est alors qu’il ne se passe rien, mais alors rien du tout !Ferdinand C’est malin ! C’est vraiment des idioties ces histoires de vœux !

Ce qu’il ne sait pas encore c’est qu’il s’apprête à vivre l’aventure la plus extraordinaire de toute sa vie.

Sur un fond de réelles photos d’astronomie, son voyage dans l’univers commence ! .

le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 71 42 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle jeune Public Miss Terre

L’événement Spectacle jeune Public Miss Terre Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-01-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)