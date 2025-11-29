Spectacle jeune public Monsieur Maxence au pays des 5 sens La Comédie de Metz Metz

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Samedi 2025-11-29 10:30:00

2025-11-30 11:00:00

Connaissez vous le pays des 5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur Maxence.

Mais aujourd’hui Monsieur Maxence est sens dessus dessous. Où sont passés son nez retroussé, ses yeux colorés, sa petite bouche pincée, ses oreilles rosées et ses bras si musclés ? Ils sont allés se cacher et c’est à nous de les retrouver !Un décor coloré, des comptines à chanter, des sensations à éprouver, une mise en scène inspirée de la pédagogie Montessori.

Un voyage ludique pour découvrir, l'un après l'autre, les 5 sens que sont le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Un spectacle interactif pour les tout-petits de 18 mois à 5 ans.

+33 7 81 51 15 12

English :

Do you know the land of the 5 senses? It’s where Monsieur Maxence lives.

But today Monsieur Maxence is upside down. What’s happened to his snub nose, his colorful eyes, his pinched little mouth, his rosy ears and his muscular arms? They’ve gone into hiding, and it’s up to us to find them! A colorful set, rhymes to sing, sensations to experience, a staging inspired by Montessori pedagogy.

A playful journey to discover, one by one, the 5 senses of taste, smell, hearing, touch and sight. An interactive show for toddlers aged 18 months to 5 years.

German :

Kennen Sie das Land der fünf Sinne? Das ist das Land, in dem Monsieur Maxence lebt.

Aber heute steht Monsieur Maxence auf dem Kopf. Wo sind seine Stupsnase, seine bunten Augen, sein kleiner verkniffener Mund, seine rosigen Ohren und seine muskulösen Arme geblieben? Sie haben sich versteckt und es ist an uns, sie zu finden!Ein farbenfrohes Bühnenbild, Reime zum Mitsingen, Gefühle zum Erleben, eine von der Montessori-Pädagogik inspirierte Inszenierung.

Eine spielerische Reise, um nacheinander die fünf Sinne Geschmack, Geruch, Gehör, Tastsinn und Sehvermögen zu entdecken. Ein interaktives Schauspiel für Kleinkinder von 18 Monaten bis 5 Jahren.

Italiano :

Conoscete la terra dei 5 sensi? È dove vive Monsieur Maxence.

Ma oggi Monsieur Maxence è sottosopra. Cosa è successo al suo naso a sghimbescio, ai suoi occhi colorati, alla sua boccuccia, alle sue orecchie rosee e alle sue braccia muscolose? Una scenografia colorata, filastrocche da cantare, sensazioni da sperimentare e una produzione ispirata ai metodi didattici Montessori.

Un viaggio giocoso per scoprire, uno alla volta, i 5 sensi: gusto, olfatto, udito, tatto e vista. Uno spettacolo interattivo per bambini dai 18 mesi ai 5 anni.

Espanol :

¿Conoce el país de los 5 sentidos? Es donde vive Monsieur Maxence.

Pero hoy el señor Maxence está patas arriba. ¿Qué ha sido de su nariz respingona, sus ojos de colores, su boquita pellizcada, sus orejas sonrosadas y sus brazos musculosos? Un decorado colorido, rimas para cantar, sensaciones para experimentar y una puesta en escena inspirada en la pedagogía Montessori.

Un viaje lúdico para descubrir, uno a uno, los 5 sentidos: el gusto, el olfato, el oído, el tacto y la vista. Un espectáculo interactivo para niños de 18 meses a 5 años.

