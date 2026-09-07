Informations pratiques

Longué-Jumelles

Spectacle jeune public – Morille la quête féérique

39 rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21 15:00:00

fin : 2027-04-21 15:55:00

Date(s) :

2027-04-21

Une comédie musicale jouée et chantée en live. De la folie, des chorégraphies, des personnages fantastiquement azimutés comme on n’en a jamais vu au pays des contes et légendes!

MORILLE, sorcière de mère en fille décide, avec la complicité de son fidèle “Maître Grim’s », de se métamorphoser. Pourquoi pas devenir fée! Après tout, elles ne sont pas si différentes…Et les enfants peuvent certainement l’aider non? EN ROUTE POUR LA QUÊTE! Il faudra se relooker à « La fée chic », apprendre à voler avec les elfes, passer l’épreuve danse et chant avec la fantasque Mme Blanche…. La marmaille saura-t-elle relever le défi? Est-ce que l’on pourra aimer MORILLE si elle est capable de changer? Est-ce que changer est nécessaire pour se faire aimer?

PRECISIONS HORAIRES :

Mercredi 21 avril 2027 de 15h à 15h55. .

39 rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

A musical performed and sung live. Madness, choreography, and fantastically zany characters unlike anything ever seen in the land of fairy tales and legends!

L’événement Spectacle jeune public – Morille la quête féérique Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME