Spectacle jeune public Multicolore Rue Salvador Allende Saint-Malo

Spectacle jeune public Multicolore

Rue Salvador Allende Pôle jeunesse Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Spectacle Multicolore par la Cie En attendant la marée !

Marionnettes sac, manipulaton d’objets et musique en direct

Blanc vit heureux dans son monde blanc, sans connaître la saveur des couleurs. Jusqu’au jour où un étranger Multicolore vient emménager dans la maison d’en face. L’arrivée de ce dernier va chambouler le quotidien rangé de Blanc. D’un naturel désordonné Multicolore va éparpiller ses affaires, et par la même, parsemer de couleurs cet univers immaculé…

Une histoire d’amitié tendre et poétique sur fond coloré !

Spectacle de Gwénola Brossault et Fabrice Gaumer

A partir de 2 ans

Durée 25 minutes .

Rue Salvador Allende Pôle jeunesse Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

