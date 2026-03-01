Spectacle jeune public Nicolette et Aucassin ESCAL Witry-lès-Reims

Spectacle jeune public Nicolette et Aucassin

ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-25 16:00:00

fin : 2026-03-25 16:45:00

2026-03-25

Tout public

En 40 minutes, Nicolette raconte son histoire d’amour avec Aucassin. Comment ils prirent la fuite et arrivèrent au Royaume de Torelore, comment ils furent capturés et séparés et comment, la ténacité, la persévérance et l’amour de Nicolette les réunit à tout jamais.

Spectacle de marionnettes et de musique .

ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est

