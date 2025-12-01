Spectacle jeune public Océan La Nef Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle jeune public Océan La Nef Saint-Dié-des-Vosges mercredi 17 décembre 2025.

Spectacle jeune public Océan

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 17:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Partir à la découverte des créatures magiques des fonds marins Nous voilà plongés dans l’immensité de l’océan, lieu d’aventures et de découvertes, source intarissable pour l’imaginaire, où mille histoires sont possibles. Une petite fille solitaire n’hésite pas à plonger dans une crevasse pour sauver des eaux son coquillage. Théâtre d’ombres colorées, marionnettes, vidéo et paysages sonores nous entraînent dans un voyage onirique à la rencontre des créatures fascinantes et fantastiques qui peuplent les fonds marins de couleurs, formes et mobilités diverses. Une ode à la faune aquatique, jouant de la pesanteur et de la gravitation, s’amusant de la nage, du flottement, de la sensation des vagues et des tourbillons d’eau, pleine de poésie visuelle et sonore qui stimule le respect de la nature, le courage et le désir d’apprendre. Les couleurs, les façons de se déplacer, de se mouvoir, les capacités étonnantes des créatures marines ont inspiré Angélique Friant pour créer un univers fascinant, aussi bien pour les enfants que pour les adultes.Enfants

8 .

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Discover the magical creatures of the deep sea We’re plunged into the immensity of the ocean, a place of adventure and discovery, an inexhaustible source of imagination, where a thousand stories are possible. A lonely little girl plunges into a crevasse to save her seashell. Colorful shadow theater, puppets, video and soundscapes take us on a dreamlike journey to meet the fascinating, fantastical creatures who populate the seabed with their diverse colors, shapes and mobility. An ode to aquatic fauna, playing with gravity and gravitation, having fun swimming, floating, feeling waves and swirling water, full of visual and sound poetry that stimulates respect for nature, courage and the desire to learn. The colors, the ways of moving, the astonishing abilities of marine creatures have inspired Angélique Friant to create a fascinating universe for children and adults alike.

German :

Entdecken Sie die magischen Kreaturen des Meeresbodens Wir tauchen ein in die Weite des Ozeans, einen Ort der Abenteuer und Entdeckungen, eine unerschöpfliche Quelle der Fantasie, wo tausend Geschichten möglich sind. Ein einsames kleines Mädchen zögert nicht, in eine Spalte zu tauchen, um ihre Muschel aus dem Wasser zu retten. Farbiges Schattentheater, Puppen, Video und Klanglandschaften entführen uns auf eine Traumreise zu den faszinierenden und fantastischen Kreaturen, die den Meeresboden in verschiedenen Farben, Formen und Bewegungen bevölkern. Eine Ode an die Wasserfauna, die mit Schwerkraft und Gravitation spielt, sich am Schwimmen, Schweben, dem Gefühl von Wellen und Wasserwirbeln erfreut, voller visueller und akustischer Poesie, die den Respekt vor der Natur, den Mut und den Wunsch zu lernen fördert. Die Farben, die Art und Weise, wie sich die Meeresbewohner bewegen, und ihre erstaunlichen Fähigkeiten haben Angélique Friant dazu inspiriert, eine faszinierende Welt zu schaffen, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet ist.

Italiano :

Scoprite le magiche creature delle profondità marine Eccoci qui, immersi nell’immensità dell’oceano, un luogo di avventura e di scoperta, una fonte inesauribile di immaginazione, dove mille storie sono possibili. Una bambina solitaria si tuffa in un crepaccio per salvare la sua conchiglia dal mare. Giochi di ombre colorate, marionette, video e paesaggi sonori ci accompagnano in un viaggio onirico per conoscere le affascinanti e fantastiche creature che popolano i fondali marini in tutti i loro colori, forme e mobilità. Un’ode alla fauna acquatica, che gioca con la gravità e la gravitazione, che si diverte a nuotare, a galleggiare, a sentire le onde e i vortici dell’acqua, ricca di poesia visiva e sonora che stimola il rispetto per la natura, il coraggio e la voglia di imparare. I colori, i modi di muoversi e le sorprendenti abilità delle creature marine hanno ispirato Angélique Friant a creare un universo affascinante per bambini e adulti.

Espanol :

Descubre las mágicas criaturas de las profundidades marinas Aquí estamos, sumergidos en la inmensidad del océano, un lugar de aventuras y descubrimientos, una fuente inagotable de imaginación, donde mil historias son posibles. Una niña solitaria se sumerge en una grieta para salvar su concha del mar. Coloridos juegos de sombras, marionetas, vídeos y paisajes sonoros nos llevan en un viaje onírico al encuentro de las fascinantes y fantásticas criaturas que pueblan los fondos marinos en todos sus colores, formas y movilidad. Una oda a la fauna acuática, jugando con la gravedad y la gravitación, divirtiéndose nadando, flotando, sintiendo las olas y los remolinos del agua, llena de poesía visual y sonora que estimula el respeto por la naturaleza, el valor y el deseo de aprender. Los colores, las formas de moverse y las asombrosas habilidades de las criaturas marinas han inspirado a Angélique Friant para crear un universo fascinante para niños y adultos.

L’événement Spectacle jeune public Océan Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES