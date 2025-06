Spectacle jeune public Oh yeah! Oh yeah! Lunéville 28 octobre 2025 14:00

Meurthe-et-Moselle

Spectacle jeune public Oh yeah! Oh yeah! 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Oh Yeah ! Oh Yeah ! est un spectacle musical pop, une épopée multicolore aux allures de train fantôme ! On y suit un roi, errant dans son propre château, dans une forme pluridisciplinaire qui mélange à la fois de la musique live, une création originale et immersive en 3D, des costumes et décors éclairés grâce à la technique de la lumière noire. Á partir de 6 ans.Enfants

37 rue de Lorraine

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

English :

Oh Yeah! Oh Yeah! is a musical pop show, a multicolored epic with a ghost-train feel! We follow a king, wandering in his own castle, in a multi-disciplinary form that combines live music, an original and immersive 3D creation, costumes and sets illuminated using the black light technique. Ages 6 and up.

German :

Oh Yeah! Oh Yeah! ist ein Popmusikspektakel, ein buntes Epos im Stil einer Geisterbahn! Wir folgen einem König, der durch sein eigenes Schloss irrt, in einer multidisziplinären Form, die gleichzeitig Live-Musik, eine originelle und immersive 3D-Kreation, Kostüme und Kulissen, die dank der Schwarzlichttechnik beleuchtet werden, miteinander vermischt. Á ab 6 Jahren.

Italiano :

Oh Yeah! Oh Yeah! è un musical pop, un’epopea multicolore con un’atmosfera da treno fantasma! Seguiamo un re che vaga per il suo castello, in uno spettacolo multidisciplinare che combina musica dal vivo, una creazione 3D originale e coinvolgente, costumi e scenografie illuminate con la tecnica della luce nera. Per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

¡Oh Yeah! Oh Yeah! es un musical pop, una epopeya multicolor con aires de tren fantasma Seguimos a un rey, deambulando por su propio castillo, en un espectáculo multidisciplinar que combina música en directo, una original e inmersiva creación en 3D, y vestuario y decorados iluminados con la técnica de la luz negra. A partir de 6 años.

