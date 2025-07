Spectacle jeune public Où es tu cacahuète Back Step Théâtre Vichy

Spectacle jeune public Où es tu cacahuète Back Step Théâtre Vichy mardi 21 octobre 2025.

Spectacle jeune public Où es tu cacahuète

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Jeudi 2025-10-21 11:00:00

fin : 2025-10-23 11:45:00

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Ce matin, Capucine est surprise, son petit chat à disparu. Lui fait-il une farce ? S’est il perdu ?

Soudain, elle entend un miaulement venant de son livre préféré…

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

This morning, Capucine is surprised when her little cat disappears. Is he playing a trick on her? Has he lost his way?

Suddenly, she hears a meow coming from her favorite book…

German :

Heute Morgen ist Capucine überrascht, denn ihre kleine Katze ist verschwunden. Spielt er ihr einen Streich? Hat sie sich verlaufen?

Plötzlich hört sie ein Miauen aus ihrem Lieblingsbuch…

Italiano :

Questa mattina, Capucine è sorpresa dalla scomparsa del suo piccolo gatto. Le sta facendo uno scherzo? Si è perso?

All’improvviso, sente un miagolio provenire dal suo libro preferito…

Espanol :

Esta mañana, Capucine se sorprende cuando su pequeño gato desaparece. ¿Le está jugando una mala pasada? ¿Se ha perdido?

De repente, oye un maullido procedente de su libro favorito…

