Spectacle jeune public Où est le Père Noël ? Un conte de Noël… Chalet des Roses Vichy samedi 20 décembre 2025.
Chalet des Roses 101 boulevard des États Unis Vichy Allier
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-20 2025-12-21
Cette année, le Père Noël a disparu… Un conteur un peu étrange remonte le fil du temps et dévoile les bribes d’une légende oubliée.
English :
This year, Santa Claus has disappeared? A strange storyteller goes back in time to reveal snippets of a forgotten legend.
