Spectacle jeune public Où est le Père Noël ? Un conte de Noël… Chalet des Roses Vichy

Spectacle jeune public Où est le Père Noël ? Un conte de Noël…

Chalet des Roses 101 boulevard des États Unis Vichy Allier

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20 2025-12-21

Cette année, le Père Noël a disparu… Un conteur un peu étrange remonte le fil du temps et dévoile les bribes d’une légende oubliée.

English :

This year, Santa Claus has disappeared? A strange storyteller goes back in time to reveal snippets of a forgotten legend.

