Spectacle jeune public Patapon et la forêt des chansons La Comédie de Metz Metz

Spectacle jeune public Patapon et la forêt des chansons

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-24 11:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Une comédie musicale pour les tout-petits comme pour les grands au Pays des chansons. Le petit Patapon, enfant adorant chanter et jouer, part pour une forêt merveilleuse où les animaux chantent et dansent ! Avec bonheur, il rencontrera le petit Faon, monsieur l’écureuil, le Castor farceur, la petite chouette, monsieur le renard et Petit ourson, un tout petit ours qui adore le miel. Venez chanter et enchanter votre journée avec Patapon et tous ses amis dans cette forêt merveilleuse !

Pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Auteur Jean Goltier

Comédienne Mathilde ToussaintEnfants

9 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

A musical comedy for young and old in the Land of Songs. Little Patapon, a child who loves to sing and play, sets off for a wonderful forest where animals sing and dance! He’ll be delighted to meet the little Fawn, the squirrel, the prankster Beaver, the little owl, the fox and Little Bear, a tiny bear who loves honey. Come and sing along with Patapon and all his friends in this wonderful forest!

For children up to 4 years.

Author: Jean Goltier

Actress: Mathilde Toussaint

L’événement Spectacle jeune public Patapon et la forêt des chansons Metz a été mis à jour le 2025-12-10 par AGENCE INSPIRE METZ