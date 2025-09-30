Spectacle jeune public « Pierre Blanche, Chat Noir » Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Spectacle jeune public « Pierre Blanche, Chat Noir » Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès mardi 30 septembre 2025.

Spectacle jeune public « Pierre Blanche, Chat Noir »

Mardi 30 septembre 2025 à partir de 18h30. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 18:30:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Ne vous fiez pas au traditionnel Il était une fois… Pierre Blanche, Chat Noir bouscule les codes du conte classique !

Derrière une histoire d’amour impossible entre une princesse et un berger, c’est une fable décalée, drôle et profonde qui interroge notre part d’animalité et notre façon d’être au monde.

Sur scène, le conteur Luigi Rignanese, accompagné des musiciens Julien Baudry et Cyril Cianciolo, fait vivre cette aventure avec une palette sonore aussi riche que surprenante batterie, percussions, guitare électrique, flûte ou ukulélé… Un spectacle à la fois drôle, tendre et inspirant, à savourer en famille, les yeux fermés ou grands ouverts !

Un spectacle jeune public à partir de 6 ans, dans le cadre du dispositif Provence en scène .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Don’t be fooled by the traditional ‘Once upon a time…’ opening: ‘Pierre Blanche, Chat Noir’ breaks all the rules of classic fairy tales! .

German :

Verlassen Sie sich nicht auf das traditionelle „Es war einmal…“: „Pierre Blanche, Chat Noir“ bricht mit den Konventionen des klassischen Märchens!

Italiano :

Non lasciatevi ingannare dal tradizionale « C’era una volta? pierre Blanche, Chat Noir » stravolge i codici del racconto classico!

Espanol :

No se deje engañar por el tradicional « Érase una vez? pierre Blanche, Chat Noir » da la vuelta a los códigos del cuento clásico

L’événement Spectacle jeune public « Pierre Blanche, Chat Noir » Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-09-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles