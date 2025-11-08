Spectacle jeune public Pinocchio La Comédie de Metz Metz

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Samedi 2025-11-08 15:00:00

2025-11-09 15:50:00

2025-11-08

L’incroyable aventure d’une marionnette pas comme les autres ! Un voyage inoubliable au pays de l’imagination.

Plongez dans l’histoire magique de Pinocchio, la célèbre marionnette en bois qui rêve de devenir un vrai petit garçon. Entre ses bêtises, son nez qui s’allonge quand il ment, et ses rencontres avec des personnages étonnants, Pinocchio devra apprendre à être courageux, honnête et à écouter son coeur.

Un spectacle captivant rempli d’émotions, de rires et de surprises, spécialement conçu pour émerveiller les petits et enchanter les grands.

Auteur Carlo CollodiEnfants

+33 7 81 51 15 12

English :

The incredible adventure of a puppet like no other! An unforgettable journey to the land of imagination.

Immerse yourself in the magical story of Pinocchio, the famous wooden puppet who dreams of becoming a real boy. Between his silly antics, his nose that gets longer when he lies, and his encounters with astonishing characters, Pinocchio will have to learn to be brave, honest and listen to his heart.

A captivating show full of emotions, laughter and surprises, specially designed to amaze the young and enchant the old.

Author Carlo Collodi

German :

Das unglaubliche Abenteuer einer Marionette, die nicht wie alle anderen ist! Eine unvergessliche Reise ins Land der Fantasie.

Tauchen Sie ein in die magische Geschichte von Pinocchio, der berühmten Holzpuppe, die davon träumt, ein richtiger kleiner Junge zu werden. Zwischen seinen Dummheiten, seiner Nase, die sich verlängert, wenn er lügt, und seinen Begegnungen mit erstaunlichen Charakteren muss Pinocchio lernen, mutig und ehrlich zu sein und auf sein Herz zu hören.

Eine fesselnde Show voller Emotionen, Lachen und Überraschungen, die speziell dafür entwickelt wurde, kleine Kinder zum Staunen zu bringen und große Menschen zu verzaubern.

Verfasser: Carlo Collodi

Italiano :

L’incredibile avventura di un burattino senza eguali! Un viaggio indimenticabile nel paese dell’immaginazione.

Immergetevi nella magica storia di Pinocchio, il famoso burattino di legno che sogna di diventare un bambino vero. Tra le sue buffonate, il suo naso che si allunga quando mente e gli incontri con personaggi sorprendenti, Pinocchio dovrà imparare a essere coraggioso, onesto e ad ascoltare il suo cuore.

Uno spettacolo accattivante, ricco di emozioni, risate e sorprese, pensato appositamente per stupire i piccoli e incantare i grandi.

Autore: Carlo Collodi

Espanol :

¡La increíble aventura de una marioneta sin igual! Un viaje inolvidable al país de la imaginación.

Sumérgete en la mágica historia de Pinocho, la famosa marioneta de madera que sueña con convertirse en un niño de verdad. Entre sus travesuras tontas, su nariz que se alarga cuando miente y sus encuentros con personajes asombrosos, Pinocho tendrá que aprender a ser valiente, honesto y a escuchar a su corazón.

Un espectáculo cautivador lleno de emoción, risas y sorpresas, especialmente diseñado para asombrar a los pequeños y encantar a los mayores.

Autor: Carlo Collodi

