SPECTACLE JEUNE PUBLIC « POÏ LES POIREAUX » Bourgueil mercredi 10 décembre 2025.

4 rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-10 10:45:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

2025-12-10

Dans un décor de carton, un acteur ou une actrice sort des coulisses…

c’est un poireau ! Le poireau, à la ville, aime à faire dépasser son feuillage

du panier. Qui le voit ? Qui l’entend ?

4 rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 14 culture@bourgueil.fr

English :

In a cardboard set, an actor or actress emerges from the wings?

it’s a leek! In the city, leeks like to show off their foliage

the basket. Who sees it? Who hears it?

German :

In einer Kulisse aus Karton kommt ein Schauspieler oder eine Schauspielerin aus den Kulissen?

es ist ein Lauch! Der Lauch, der in der Stadt lebt, lässt seine Blätter gerne aus dem

aus dem Korb. Wer sieht ihn? Wer hört ihn?

Italiano :

In un set di cartone, un attore o un’attrice emerge dalle quinte?

è un porro! In città, i porri amano mettere in mostra il loro fogliame

il cestino. Chi lo vede? Chi lo sente?

Espanol :

En un decorado de cartón, un actor o actriz sale de entre bastidores..

¡es un puerro! En la ciudad, a los puerros les gusta lucir su follaje

en la cesta. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo oye?

