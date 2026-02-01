Spectacle Jeune Public Poucette Vittel

Spectacle Jeune Public Poucette

402 Rue Saint Nicolas Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique…

Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte…

Une experience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Librement adapté du conte d’Andersen, Poucette nous invite à la suivre en mettant nos pas dans les siens, dessinés dans le sable.Toute petite fille née d’une graine, Poucette va vivre une aventure à sa hauteur où des rencontres heureuses ou sombres vont la pousser toujours plus loin.Ce conte fait la part belle aux atmosphères créées par Cécile Morel-Trinquet dans le sable et par Claudio Clavija dans les notes. Dans ce spectacle sans parole mais pas sans histoires, la Cie Caminos a décidé de laisser au spectateur une grande place… celle de l’imaginaire. On ressent le vent, on navigue avec Poucette sur ce nénuphar poussé par les flots, on grelotte sous l’arbre et on halète avec elle sous terre… hymne sincère à la liberté, ce conte initiatique revisité tout en finesse (celle d’un grain de sable) permet d’aborder des thématique telles que la nature, le fait de grandir, le voyage …

De 3 à 12 ans

GRATUIT

Sur inscription uniquement Billeterie en ligneTout public

0 .

402 Rue Saint Nicolas Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the sand, images appear, disappear and wrap themselves around music?

Before the eyes and ears of the spectators, a story takes shape: that of Thumbelina, the immense and tiny child. Live projection of drawings in the sand, to the tune of a fairy tale?

A unique experience, a poetic journey without words, where drawing and music express their full narrative power.

Freely adapted from Andersen’s fairy tale, Thumbelina invites us to follow in her footsteps as she draws in the sand.Thumbelina, a little girl born from a seed, embarks on an adventure of her own, where happy and dark encounters will push her ever further. In this show, without words but not without stories, Cie Caminos has decided to leave plenty of room for the spectator’s imagination. We feel the wind, we sail with Thumbelina on this water lily pushed by the waves, we shiver under the tree and pant with her underground? a sincere hymn to freedom, this initiatory tale revisited with all the finesse (that of a grain of sand) enables us to tackle themes such as nature, growing up, the journey?

Ages 3 to 12

FREE

Registration only: Online ticketing

L’événement Spectacle Jeune Public Poucette Vittel a été mis à jour le 2026-01-29 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE