Spectacle jeune public Pourquoi le lion ne mange plus de fromage Wintzenheim

Spectacle jeune public Pourquoi le lion ne mange plus de fromage

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Ce spectacle mêle musique, contes africains et la présentation des instruments qui l’accompagnent.

“Pourquoi le lion ne mange plus de fromage” est un spectacle créé par Drissa Dembelé. Drissa Dembelé est un descendant d’une famille de griots originaire du Burkina Faso. Il réside en France dans les Vosges depuis une vingtaine d’années et souhaite poursuivre ce travail de transmission de sa culture africaine. Son spectacle mêle musique, contes africains et la présentation des instruments qui l’accompagnent. On suivra les aventures d’un petit poussin avec son sac de maïs sur le dos qui osera affronter un roi tyrannique. Ce poussin est un personnage malin et courageux qui va utiliser son intelligence pour déjouer les pièges du roi. Il va aussi rencontrer d’autres animaux qui vont l’aider dans son périple.

Le public découvrira ensuite la clé d’un mystère qui plane sur la savane africaine depuis bien longtemps à savoir pourquoi le lion ne mange plus de fromage. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

English :

This show combines music, African storytelling and a presentation of the instruments that accompany it.

