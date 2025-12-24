Spectacle jeune public Pourquoi pourquoi ?, Lèves

Spectacle jeune public Pourquoi pourquoi ?

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Adapté de Petit Vulgaire, le podcast de vulgarisation aux 2 millions d’écoutes, Pourquoi Pourquoi ?, c’est LE spectacle qui répond à toutes les questions que vos enfants vous posent, alors qu’évidemment… vous n’avez pas la réponse.

Dans ce spectacle interactif, les enfants choisissent les sujets les volcans ou les dinosaures ? La grotte de Lascaux ou La Tour Eiffel ? Les caries ou comment on fait les bébés ? En bref, un spectacle pour rire et apprendre des trucs… Pourquoi pourquoi ?, c’est un spectacle de vulgarisation pour les enfants… qui plaira aussi aux parents ! 6 .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Adapted from Petit Vulgaire, the 2-million-strong popularization podcast, Pourquoi Pourquoi? is THE show that answers all the questions your kids ask you, when of course… you don’t have the answers.

