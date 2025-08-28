Spectacle jeune public: que vois-tu? Rue Loukianoff Pornic

Spectacle jeune public: que vois-tu? Rue Loukianoff Pornic jeudi 19 février 2026.

Spectacle jeune public: que vois-tu?

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:30:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Spectacle olor conte musical.

Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).

Que vois-tu ? est un spectacle qui mêle avec délicatesse l’art du conte et la musique électronique.

L’histoire commence un jour de tempête, où l’on fait la connaissance de Yuna, une jeune fille indépendante et débrouillarde, qui vit au bord de la mer. Un jour, elle découvre dans ses filets un mystérieux coquillage, qui fera naître une aventure pleine de secrets…

À travers la lande et les falaises, elle part en quête de réponses et croise sur son chemin, un monstre marin, une girouette ou encore une étrange sorcière. Une histoire inspirée des contes qui aborde avec beaucoup de poésie le thème de l’émancipation. Un conte musical à vivre comme un véritable voyage immobile.

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic

.

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

English :

Olor show: musical tale.

German :

Olor-Show: Musikalisches Märchen.

Italiano :

Spettacolo di Olor: racconto musicale.

Espanol :

Espectáculo Olor: cuento musical.

L’événement Spectacle jeune public: que vois-tu? Pornic a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic