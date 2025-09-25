Spectacle Jeune Public Rêverie Soluble

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-04-29 11:00:00

fin : 2026-04-29

2026-04-29

Tombée de la dernière pluie, Calipso découvre le monde.

Sa carapace de parapluies la protège de l’orage, jusqu’à ce que cet œuf éclose.

Rêverie Soluble suggère de surpasser la peur et de vivre une expérience initiatique.

Cette froussarde ingénue et curieuse appréhende la pluie et joue avec ses craintes. Arrivera-t-elle à faire de l’eau sa compagne de jeu ?

Le geste se mêle au théâtre d’objets détournés, jonglés, même truqués et aux jeux d’optique pour raconter sans parole.

Durée 30 min. Dès 1 an.

5 € Gratuit pour un adulte accompagnant un enfant

https://billetterie.festik.net/abbaye-escaladieu/product/reverie-soluble .

à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Calipso has just come down from the rain and is discovering the world.

Her shell of umbrellas protects her from the storm, until the egg hatches.

Rêverie Soluble suggests overcoming fear and living an initiatory experience.

This inquisitive, ingenuous coward fears the rain and plays with her fears. Will she succeed in making water her playmate?

Gesture blends with the theater of diverted, juggled and even rigged objects and optical games to tell a story without words.

German :

Calipso kommt aus dem letzten Regen und entdeckt die Welt.

Ihr Panzer aus Regenschirmen schützt sie vor dem Sturm, bis dieses Ei schlüpft.

Rêverie Soluble schlägt vor, die Angst zu überwinden und eine Initiationserfahrung zu machen.

Diese naive und neugierige Angsthäsin fürchtet den Regen und spielt mit ihren Ängsten. Wird es ihr gelingen, das Wasser zu ihrer Spielgefährtin zu machen?

Die Gesten vermischen sich mit dem Theater der verdrehten, jonglierten und sogar gefälschten Objekte und den optischen Spielen, um ohne Worte zu erzählen.

Italiano :

Calipso è appena sceso dalla pioggia e sta scoprendo il mondo.

Il suo guscio di ombrelli la protegge dalla tempesta, finché l’uovo non si schiude.

Rêverie Soluble (Sogno ad occhi aperti solubile) ci suggerisce di superare le nostre paure e di intraprendere un’esperienza iniziatica.

Questa vigliacca curiosa e ingenua teme la pioggia e gioca con le sue paure. Riuscirà a fare dell’acqua la sua compagna di giochi?

I gesti si mescolano al teatro degli oggetti deviati, giocati e persino truccati e ai giochi ottici per raccontare una storia senza parole.

Espanol :

Calipso acaba de salir de la lluvia y está descubriendo el mundo.

Su cáscara de paraguas la protege de la tormenta, hasta que el huevo eclosiona.

Rêverie Soluble (Ensoñación Soluble) nos sugiere superar nuestros miedos y embarcarnos en una experiencia iniciática.

Esta cobarde curiosa e ingenua teme a la lluvia y juega con sus miedos. ¿Conseguirá hacer del agua su compañera de juegos?

Los gestos se mezclan con el teatro de objetos desviados, malabares e incluso juegos ópticos para contar una historia sin palabras.

