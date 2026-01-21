Spectacle jeune public | Rêveries – Lecture musicale Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Samedi 7 février – 11h > 12h |
Le centre européen Pro Quartet de musique de chambre propose une matinée musicale pour les plus petits à partir de 5 ans. Les illustrations de Sandrine Kao viendront résonner au son du piano et du basson de Thomas Le Reun. Une pause en musique et en poésie à vivre en famille.
Lecture, dessin et piano : Sandrine Kao
Basson : Thomas Le Reun
Spectacle à partir de 5 ans.
Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin
Une matinée musicale à vivre en famille !
Le samedi 07 février 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
