Spectacle jeune public | Rêveries – Lecture musicale Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Samedi 7 février – 11h > 12h |

Le centre européen Pro Quartet de musique de chambre propose une matinée musicale pour les plus petits à partir de 5 ans. Les illustrations de Sandrine Kao viendront résonner au son du piano et du basson de Thomas Le Reun. Une pause en musique et en poésie à vivre en famille.

Lecture, dessin et piano : Sandrine Kao

Basson : Thomas Le Reun

Spectacle à partir de 5 ans.

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Une matinée musicale à vivre en famille !

Le samedi 07 février 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T12:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T11:00:00+02:00_2026-02-07T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire

