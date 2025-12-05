SPECTACLE JEUNE PUBLIC SALLE DES FÊTES Saint-Cézert

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

SALLE DES FÊTES 54 Place du Village Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

La médiathèque municipale de Saint-Cézert vous invite à un merveilleux moment de partage et d’imaginaire avec le spectacle jeune public C’est quoi cette histoire ? , présenté par Cécile Souchois-Bazin de la compagnie Le Silence des Mots.

Plongez dans un univers poétique et fantaisiste où les mots prennent vie et les histoires s’entremêlent pour éveiller la curiosité des petits comme des grands. Avec sa sensibilité et son talent de conteuse, Cécile Souchois-Bazin invite les enfants à explorer les émotions, la nature et l’imaginaire à travers un récit plein de surprises et de tendresse. Ce spectacle d’environ 45 minutes promet un voyage enchanteur au cœur des mots, des sons et des rêves. Un rendez-vous à ne pas manquer pour partager un beau moment en famille. .

SALLE DES FÊTES 54 Place du Village Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr

English :

The Saint-Cézert municipal media library invites you to share a wonderful moment of imagination with the children?s show C?est quoi cette histoire? presented by Cécile Souchois-Bazin from the company Le Silence des Mots.

German :

Die Mediathek der Gemeinde Saint-Cézert lädt Sie zu einem wunderbaren Moment des Austauschs und der Fantasie mit der Aufführung für junge Zuschauer C?est quoi cette histoire? ein, die von Cécile Souchois-Bazin von der Compagnie Le Silence des Mots präsentiert wird.

Italiano :

La biblioteca multimediale comunale di Saint-Cézert vi invita a condividere un meraviglioso momento di immaginazione con lo spettacolo per bambini C’est quoi cette histoire? presentato da Cécile Souchois-Bazin della compagnia Le Silence des Mots.

Espanol :

La biblioteca multimedia municipal de Saint-Cézert le invita a compartir un maravilloso momento de imaginación con el espectáculo infantil C?est quoi cette histoire? presentado por Cécile Souchois-Bazin de la compañía Le Silence des Mots.

L’événement SPECTACLE JEUNE PUBLIC Saint-Cézert a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE