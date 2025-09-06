Spectacle jeune public Sha Doizo Salle Michel Vallery Montivilliers

Spectacle jeune public Sha Doizo

Salle Michel Vallery Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-03-18 15:00:00

Compagnie Le Friiix Club

Spectacle de théâtre à mains nues, à partir de 1 an… et jusqu’à 101 ans !

Sha Doizo est l’histoire d’un animal imaginaire qui vit dans un jardin imaginaire. Ni chat, ni doigt, ni oiseau, Sha Doizo est un peu tout ça en même temps. Il voudrait bien voler, mais un chat ne vole pas. Il voudrait bien miauler, mais un doigt ne miaule pas. Un jour, Sha Doizo rencontre une clef de sol. C’est le début d’une grande aventure… Jusqu’où iront-ils ? Jusqu’à décrocher la lune ?

À partir de 1 ans Durée 25 min

Réservation obligatoire .

Salle Michel Vallery Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

