Spectacle jeune public Sous la neige Guebwiller

Spectacle jeune public Sous la neige

2 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Spectacle de la Compagnie les contes de Nana. Deux histoires qui se racontent sur la banquise, dans un décors de glace. (A partir de 1 an).

Deux histoires qui se racontent sur la banquise, dans un décors de glace.

L’histoire de Sakari et Nuit, 2 enfants du froid qui s’observent mais qui n’osent pas se parler. L’un aime le froid, l’autre pas. L’amitié les rassemblera pour apprécier une nouvelle vie à partager. De petites marionnettes manipulées sur la banquise, une baleine, des maisons rondes comme des boules de neige. Librement inspirée de l’album du flocon d’amour de Thomas Scotto.

L’histoire de La moufle, conte randonnée traditionnel, ou plusieurs animaux se succèdent dans une moufle abandonnée pour y trouver refuge.

Ces deux histoires sont racontées en chansons originales, à 2 voix, accompagnées à la guitare et au Ukulélé.

Ce spectacle est ponctué de quelques comptines d’hiver du répertoire traditionnel . .

English :

Show by Compagnie les contes de Nana. Two stories told on an ice floe, in an icy setting. (From 1 year).

German :

Aufführung der Compagnie les contes de Nana. Zwei Geschichten, die auf der Eisscholle erzählt werden, in einer Kulisse aus Eis. (Ab 1 Jahr).

Italiano :

Uno spettacolo della Compagnie les contes de Nana. Due storie raccontate su una banchisa, in uno scenario di ghiaccio. (Da 1 anno).

Espanol :

Un espectáculo de la Compagnie les contes de Nana. Dos historias contadas sobre un témpano, en un decorado de hielo. (A partir de 1 año).

