Spectacle jeune public Spéciales Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Début : 2025-10-22 10:30:00

2025-10-22

Alerte aux plumes ! Les poules de « Spéciales » arrivent à La Plaine-sur-Mer !

La Médiathèque Joseph Rousse à la Plaine sur Mer vous invite au spectacle « Spéciales » d’Anna Igloka.

Au programme

Le spectacle « Spéciales » est une adaptation théâtrale et musicale d’un conte pour enfants. Inspiré de l’œuvre « Le Plus Bel œuf du monde » de Helme Heine, il met en scène trois poules qui rivalisent pour gagner les faveurs d’un prince.

Un conte funky à plumes pour les filles et les garçons pour évoquer en toute simplicité la notion d’égalité.

Infos pratiques

gratuit

public à partir de 3 ans

durée 35 min + 30 min atelier

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

English :

Feather alert! The « Spéciales » hens arrive in La Plaine-sur-Mer!

German :

Alarm für die Federn! Die Hühner von « Spéciales » kommen nach La Plaine-sur-Mer!

Italiano :

Allarme piume! Le galline « Spéciales » sono in arrivo a La Plaine-sur-Mer!

Espanol :

¡Alerta pluma! ¡Las gallinas « Spéciales » llegan a La Plaine-sur-Mer!

