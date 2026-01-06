Spectacle jeune public Sur le Fil du Monde

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 15:40:00

Date(s) :

2026-02-08

Spectacle de la compagnie du Théâtre en Herbe. Ce spectacle est une rencontre avec le monde, une sensibilisation à l’écologie et à la protection des animaux. A partir de 5 ans.

Réservation auprès de La Maison des Trois Rivières. .

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show by the Théâtre en Herbe company. This show is an encounter with the world, raising awareness of ecology and animal protection. For ages 5 and up.

L’événement Spectacle jeune public Sur le Fil du Monde Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-01-06 par OT GRAND CHATEAUDUN