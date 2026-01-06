Spectacle jeune public Sur le Fil du Monde Cloyes-les-Trois-Rivières
Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 15:40:00
2026-02-08
Spectacle de la compagnie du Théâtre en Herbe. Ce spectacle est une rencontre avec le monde, une sensibilisation à l’écologie et à la protection des animaux. A partir de 5 ans.
Réservation auprès de La Maison des Trois Rivières. .
Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr
English :
A show by the Théâtre en Herbe company. This show is an encounter with the world, raising awareness of ecology and animal protection. For ages 5 and up.
