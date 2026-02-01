Spectacle jeune public

Tréguidel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le café-épicerie associatif Le P’tit Bar du Contrevent invite La Bonne Compagnie et le spectacle jeune public Sacrés Secrets . A partir de 4 ans.

L’épicerie du P’tit bar du Contrevent est ouverte les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 19h00 ainsi que les dimanches de 10h à 12h30. Le bar est ouvert 1h avant les spectacles. .

Tréguidel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle jeune public Tréguidel a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Falaises d’Armor