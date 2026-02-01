Spectacle jeune public Tréguidel
Spectacle jeune public Tréguidel samedi 28 février 2026.
Spectacle jeune public
Tréguidel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Le café-épicerie associatif Le P’tit Bar du Contrevent invite La Bonne Compagnie et le spectacle jeune public Sacrés Secrets . A partir de 4 ans.
L’épicerie du P’tit bar du Contrevent est ouverte les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 19h00 ainsi que les dimanches de 10h à 12h30. Le bar est ouvert 1h avant les spectacles. .
Tréguidel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle jeune public Tréguidel a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Falaises d’Armor