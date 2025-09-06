Spectacle jeune public Un bateau Salle Michel Vallery Montivilliers

Spectacle jeune public Un bateau Salle Michel Vallery Montivilliers mercredi 25 février 2026.

Salle Michel Vallery Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Compagnie Sans Soucis

Un enfant marche le long d’une grève de bord de mer. Au détour d’une dune, il découvre une barque abandonnée à demi immergée. Attiré, intrigué, il tourne autour. Le temps d’une rencontre et d’un cycle de marée, une épave va renaître.

Un bateau évoque avec tendresse, sensibilité et poésie la faculté de l’enfance à se créer des mondes avec des bouts de ficelle, à rendre une dignité aux vieux objets abandonnés, le désir d’explorer l’inconnu et l’excitation de partir à l’aventure.

À partir de 3 ans Durée 40 min

Réservation obligatoire .

Salle Michel Vallery Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

