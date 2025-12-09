Spectacle jeune public Une Peau d’Âne

48 Route de Voves Gommerville Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Spectacle jeune public mêlant théâtre, musique et projections autour du conte de Peau d’Âne.

Dans ce spectacle, la Compagnie du Chameau revisite le conte de Peau d’Âne en mêlant théâtre, musique et images projetées. Un roi décide d’épouser sa propre fille ; conseillée par la fée Lilas, la princesse exige des cadeaux impossibles puis la peau de l’âne magique qui fait la richesse du royaume. Pour échapper au désir de son père, elle fuit en se cachant sous cette peau d’âne. Conte et bruitages sont portés par Béatrice Vincent, accompagnée des créations visuelles de Sophie Piégelin et du violoncelle d’Elisabeth Urlic. La mise en scène souligne la résilience de l’héroïne et propose une fin inattendue. Spectacle accessible dès 6 ans. .

48 Route de Voves Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 06 06 56 eole@coeurdebeauce.fr

English :

Join marble champions Camille and Charlie on a thrilling adventure as they embark on a joyous quest to find the five lost rings and save the light of Olympism!

L’événement Spectacle jeune public Une Peau d’Âne Gommerville a été mis à jour le 2025-12-09 par OT COEUR DE BEAUCE