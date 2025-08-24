Spectacle jeune public Valse avec WrondistilblegretralborilatausgavessosnoselchessESSOU Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Salle du Champ de Foire 7 allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Tout est chaos et tout est joie. Rien n’a de sens et tout en a. Tout tient d’un clou ou ne tient pas, sauf l’amour, sauf la danse, sauf le marteau.

Un titre de spectacle à lire à voix haute pour s’échauffer la mâchoire à valser de sourires en surprises, d’émotions en attentions, de gestes pour soi en mouvements collectifs. Une histoire de bricolage sens dessus-dessous qui mêle les humains aux objets dans une chorégraphie débordante de poésie aux cinq personnages terriblement attachants. Un rendez-vous vivement conseillé pour bronzer du cœur, de 6 à 168 ans.

Ce spectacle fait partie du parcours Bricodanse du CoTEAC Les Traversées imaginaires, accueillant 12 classes du territoire.

Âge dès 6 ans Durée 50mn .

Salle du Champ de Foire 7 allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

