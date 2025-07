SPECTACLE JEUNE PUBLIC VICTOIRE ET OLYMPE EN 4 SAISONS Mauguio

SPECTACLE JEUNE PUBLIC VICTOIRE ET OLYMPE EN 4 SAISONS

Place des Cistes Mauguio Hérault

Début : 2025-08-05

Quand deux âmes décalées se croisent, la poésie et la musique deviennent langage commun.

>> CE SPECTACLE AURA LIEU AU JARDIN DES CISTES (ET NON AU JARDIN DES DUNES)

Une fantaisie poétique et musicale autour de deux femmes que tout oppose. Victoire, ancienne employée de l’Opéra, perd ses repères après un bouleversement. Olympe, mystérieuse jardinière un peu dans la lune, vit dans un monde à part. Leur rencontre inattendue révèle un lien profond la musique.

Dès 19h au Jardin des Cistes

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Place des Cistes Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

English :

When two offbeat souls meet, poetry and music become a common language.

German :

Wenn sich zwei schräge Seelen begegnen, werden Poesie und Musik zu einer gemeinsamen Sprache.

Italiano :

Quando due anime anticonformiste si incontrano, la poesia e la musica diventano un linguaggio comune.

Espanol :

Cuando dos almas poco convencionales se encuentran, la poesía y la música se convierten en un lenguaje común.

