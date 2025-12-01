Spectacle jeune public Zoé et la valise enchantée Montivilliers

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Alors que Zoé décide d’envoyer au Père Noël une seconde lettre qui explique qu’elle a été très sage, le lutin Magibus débarque dans une valise enchantée. La petite menteuse devra rattraper ses erreurs en passant le test 1224N ! Grâce à une formule magique, la chambre va se transformer et cela permettra à Zoé de rencontrer Simon le hérisson, Dorothée l’araignée, Marybelle la poubelle, Pipelette la chaussette…

Les marionnettes et leurs chansons plongeront les spectateurs dans la magie de Noël !

À partir de 3 ans Durée 45 min

Réservation obligatoire .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

