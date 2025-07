Spectacle Jeune TAAMABA Ailly-sur-Somme

Jeudi 10 juillet / 5€

3 séances 14h / 16h / 18h (il reste très peu de place pour cette dernière séance)

Spectacle Jeune public de Toma Sidibé > TAAMABA

Un spectacle musical et interactif pour petits et grands enfants

Toma est né plusieurs fois, une première en Côte d’Ivoire en 1973, une seconde à Amiens où il a passé son enfance et s’est ouvert à la musique en apprenant à jouer de la batterie.

Il nait une troisième fois à l’adolescence quand il trouve son pays d’adoption, le Mali. Là il apprend la langue mandingue bamanan (bambara) et Séga Sidibé, maître de djembé, lui enseigne les rythmes d’Afrique de l’Ouest et lui donne son nom.

A califourchon entre deux hémisphères ; sa parole est en permanence nourrie par les images et les langages collectés au cours de ses voyages à travers le monde. Les résonances des sonorités et des mots de son Afrique natale constituant toujours une boussole instinctive.

TAAMABA, c’est le grand voyage de Toma Sidibé de sa Côte d’Ivoire natale au lieu du spectacle qui l’accueille.

Empreint de sa passion pour l’Afrique, c’est entre chansons, conte, danse et comédie que Toma nous offre une ode à la diversité culturelle.

Un spectacle interactif et explosif, plusieurs fois récompensé !

Ailly-sur-Somme 80470 Somme Hauts-de-France

