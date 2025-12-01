Spectacle jeunesse Alice au pays des merveilles La Salicorne Saujon
Spectacle jeunesse Alice au pays des merveilles La Salicorne Saujon dimanche 21 décembre 2025.
Spectacle jeunesse Alice au pays des merveilles
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-21
L’association Aline & Art vous présentes la compagnie KICEKAFESSA.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 54 05
English :
The Aline & Art association presents the KICEKAFESSA company.
German :
Der Verein Aline & Art stellt Ihnen das Ensemble KICEKAFESSA vor.
Italiano :
L’associazione Aline & Art presenta la società KICEKAFESSA.
Espanol :
La asociación Aline & Art presenta la compañía KICEKAFESSA.
