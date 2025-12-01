Spectacle jeunesse Alice au pays des merveilles La Salicorne Saujon

Spectacle jeunesse Alice au pays des merveilles

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-21

L’association Aline & Art vous présentes la compagnie KICEKAFESSA.

English :

The Aline & Art association presents the KICEKAFESSA company.

German :

Der Verein Aline & Art stellt Ihnen das Ensemble KICEKAFESSA vor.

Italiano :

L’associazione Aline & Art presenta la società KICEKAFESSA.

Espanol :

La asociación Aline & Art presenta la compañía KICEKAFESSA.

