Spectacle jeunesse Au lit ! Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Spectacle jeunesse Au lit !

Médiathèque l'Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Récit musical pour petits noctambules écrit et conté par Gilles Bizouerne et mis en musique par Ariane Lysimaque. C’est le soir, il est tard. Un petit garçon ne veut pas dormir. Les ombres de la nuit l’inquiètent, le silence aussi. Il se lève, entre dans la chambre de ses parents mais il n’y a personne. Où sont-ils ? Entre rêve et réalité, nous suivons les péripéties fabuleuses de ce jeune héros.

Pour les 5/8 ans. RDV à 11h. Durée 45min.

Places limitées sur inscription à partir du 20 janvier auprès de la médiathèque. .

Médiathèque l'Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr

