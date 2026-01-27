Spectacle jeunesse Balèze ou la victoire de l’intelligence sur la force brute Le village Roussas
Spectacle jeunesse Balèze ou la victoire de l’intelligence sur la force brute
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15 16:40:00
2026-02-15
Le clan des souris se retrouve avec un chef, Balèze, qui s’avère être des plus désagréables…
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English : Spectacle jeunesse Balèze ou la victoire de l’intelligence sur la force brute
The mouse clan finds itself with a leader, Balèze, who proves to be most unpleasant…
