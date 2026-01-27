Spectacle jeunesse Balèze ou la victoire de l’intelligence sur la force brute Le village Roussas

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit
adhérents

Début : 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15 16:40:00

2026-02-15

Le clan des souris se retrouve avec un chef, Balèze, qui s’avère être des plus désagréables…
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

English : Spectacle jeunesse Balèze ou la victoire de l’intelligence sur la force brute

The mouse clan finds itself with a leader, Balèze, who proves to be most unpleasant…

