Spectacle jeunesse ‘Comme dans un livre ouvert’ Bouzonville

Spectacle jeunesse ‘Comme dans un livre ouvert’

Espace Culturel de Bouzonville Rue des Bénédictins Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

L’Espace culturel de Bouzonville vous invite au spectacle Comme dans un livre ouvert… conté par Valérie Grandidier de L’Univers de l’Une

Mercredi 21 janvier

15h

Espace Culturel de Bouzonville

Savez-vous que lire délivre ?…

Mais pas seulement, rêver aussi délivre… lire et rêver… quelles puissantes libertés ! Rêver de lire, rêver des livres, rêves et délires, les lire, les dire et s’en délivrer… Il faut bien quelques drôles d’histoires pour ouvrir en grand les livres que nous sommes. Et libérer la somme de toutes les images et sensations accumulées et retenues prisonnières en nous !

Ouvrons ensemble le grand livre des histoires qui délivrent et ramènent toujours vers l’envie de lire, l’envie de vivre…

Au plaisir d’enchanter les imaginaires !Enfants

Espace Culturel de Bouzonville Rue des Bénédictins Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

English :

The Bouzonville Cultural Centre invites you to the show Comme dans un livre ouvert… (As in an open book…) by Valérie Grandidier from L’Univers de l’Une

Wednesday January 21st

15h

Bouzonville Cultural Center

Did you know that reading is liberating?

But not only that, dreaming is also liberating… reading and dreaming… what powerful freedoms! Dreaming of reading, dreaming of books, dreams and delusions, reading them, telling them and freeing yourself from them… It takes a few funny stories to open wide the books that we are. And release the sum total of all the images and sensations we’ve accumulated and held prisoner!

Together, let’s open the big book of stories that release and bring us back to the desire to read, the desire to live…

We look forward to enchanting our imaginations!

