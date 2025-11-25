Spectacle jeunesse de Noël Les Courants d’Air Ferrette

Spectacle jeunesse de Noël Les Courants d’Air

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25 19:45:00

Date(s) :

2025-11-25

Souris a 90 ans, 5 ans, 40 ans… Souris est impatiente, elle attend la saison des courants d’air. La saison qui annonce Noël ! Réservation obligatoire

Ne manquez pas ce rendez-vous plein de poésie et de douceur avant les fêtes Les Courants d’Air , une histoire douce et émouvante qui fera voyager petits et grands dans une ambiance féérique, par la Cie L’Indocile.

Mardi 25 Novembre

Séance de 19h à 19h45

La joie de Souris est toujours la même. Surtout, ne soyez pas surpris ici, les volets claquent et les fenêtres s’ouvrent toutes seules, tel un calendrier de l’avent, pour déposer cadeaux et souvenirs. De drôles de jeux aussi… et quelques pensées. Et puis, il y a un frère disparu depuis bien longtemps… Ça y est, les courants d’air approchent. Renard aussi…

Et vous, vous venez ? Petits et grands, soyez les bienvenus !

Médiathèque du Rocher 3a route de Lucelle, Ferrette

Public à partir de 5 ans

Durée 45 minutes

Gratuit, sur inscription

Inscriptions mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr ou 03.89.40.29.39 .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

Souris is 90, 5, 40? Souris is impatient, waiting for the draughty season. The season that heralds Christmas! Reservations required

German :

Maus ist 90 Jahre alt, 5 Jahre alt, 40 Jahre alt? Maus ist ungeduldig, sie wartet auf die Jahreszeit der Zugluft. Die Jahreszeit, die Weihnachten ankündigt! Reservierung erforderlich

Italiano :

Souris ha 90, 5, 40 anni? Il topo è impaziente e aspetta la stagione delle correnti d’aria. La stagione che annuncia il Natale! Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¿Souris tiene 90, 5, 40? El ratón está impaciente, esperando la estación de las corrientes de aire. La estación que anuncia la Navidad Imprescindible reservar

