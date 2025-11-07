Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit, sur réservation Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 12

La médiathèque L’Échappée accueille un spectacle sensible et original, Home sweet home (durée : 50′), le mercredi 10 décembre à 10h30.L’histoire ? Une petite fille décide un jour de ne plus grandir et fait un vœu. Le matin suivant, un brouillard enveloppe sa maison, sa rue, la Terre entière… Elle se retrouve coincée chez elle, dans son Home sweet home, entre papa et maman. Comment va-t-elle changer le cours des choses ?…Home sweet home est un texte écrit à la manière d’un journal intime. Un conte vivant avec lecture et manipulation d’objets, habillé de musique et bruitages live qui s’adresse au jeune public, aux familles et à l’enfant qui est en chacun de nous !Le ton est léger, sensible et drôle. Le partage est au cœur de cette création.Thèmes abordés : les peurs enfantines, le désir d’émancipation/la peur de grandir, les notions de culpabilité et de responsabilité, l’estime de soi et le courage, le pouvoir de l’imaginaire…La matinée se poursuit à 11h45 avec un atelier “discussion philo”, proposé pour les enfants à partir de 8 ans ayant assisté au spectacle (durée 45 min – gratuit, sur réservation). Aux côtés des comédiens, les jeunes spectateurs pourront échanger sur les émotions et les questions soulevées par Home sweet home.Un rendez-vous à ne pas manquer pour rêver, réfléchir… et grandir, un peu !

Médiathèque l’Echappée Les Sorinières 44840

02 40 04 48 92 http://bibliotheque.ville-sorinieres.fr