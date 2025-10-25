Spectacle jeunesse La caresse du papillon Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Spectacle jeunesse La caresse du papillon

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2025-10-25 15:30:00

Marionnettes, librement inspiré des albums de Christian Voltz, La Caresse du papillon Éditions du Rouergue, Vous voulez rire Éditions du Rouergue et La Forêt blanche et noire Éditions Seuil Jeunesse

C’est l’histoire de saisons qui passent, une histoire de jardin et d’une relation forte entre un petit garçon et ses grands-parents.

Nino, s’interroge sur la disparition soudaine de sa grand-mère, Mamita. Elle est partie, lui dit-on, mais où ? Son grand-père, Papito, ne sait quoi lui répondre. Alors l’enfant s’évade dans son imaginaire. Il évoque sa grand-mère auprès d’une série d’animaux, de l’asticot à la baleine, mais chacun préfère se plaindre de sa vie, rêvant d’être autre chose que ce qu’ils sont.

De retour au jardin, Nino insiste auprès de Papito qui plante quelques radis que Mamita aimait beaucoup. Papito, après avoir évoqué le ciel et la terre, préfère alors se souvenir de Mamita et dire à Nino qu’elle est sans doute dans ce jardin qu’elle aimait tant, légère, finalement comme une caresse de papillon.

Spectacle de marionnettes faites avec les matériaux de récupération qui trouvent ici une nouvelle vie.

A partir de 6 ans

Places limitées .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80

