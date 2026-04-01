Chamblay

Spectacle jeunesse Le Grand Jboing Boyoyang

Salle des fêtes Chamblay Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Spectacle jeunesse Le Grand Jboing Boyoyang

Les services Enfance et Culture du Val d’Amour vous invitent à un spectacle à destination des enfants

Le Grand Jboing Boyoyang Cie Les Iles Voisines , une invitation au voyage et à l’écoute.

Les yeux bandés, projetés à bord d’un train super sonique, nous accostons sur le rivage de l’île Ouï Dire. Cette île est pleine de bruits qui courent, de rumeurs qui circulent et de légendes endormies. Les oreilles grandes ouvertes, nous visitons la jungle. Derrière les sons, se cache le silence. Toujours tapis là où les mots ne peuvent l’atteindre, e Grand Jboing Boyoyang observe avec malice…

Le Grand Jboing Boyoyang est un spectacle à l’aveugle, une expérience sensorielle unique qui vous plongera dans l’univers du son et du bruitage. Les yeux clos, préparez-vous à être projeté dans un voyage inattendu où l’imaginaire est maître. Grâce à un large bric-à-brac d’objets choisis pour leurs propriétés sonores, laissez-vous guider dans l’écoute de votre propre univers.”

Mercredi 15 avril 2026 à 14h30

Lieu Salle des fêtes de Chamblay

Durée 40 minutes

Spectacle gratuit à partir de 6 ans

Jauge limitée, réservation obligatoire par mail à contact@valdamour.com ou téléphone 03 84 37 74 74 .

Salle des fêtes Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 contact@valdamour.com

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English : Spectacle jeunesse Le Grand Jboing Boyoyang

L’événement Spectacle jeunesse Le Grand Jboing Boyoyang Chamblay a été mis à jour le 2026-02-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR