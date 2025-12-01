Spectacle jeunesse « Le Prince Tigre” avec l’IVT Médiathèque James Baldwin Paris

Dans ce spectacle, L’IVT propose une adaptation du livre de Chen Jiang Hong « Le Prince Tigre » en version signée. Les pages de l’album projetées prennent vie alors qu’un comédien raconte l’histoire du jeune Wen en langue des signes.

Au cœur d’une forêt profonde de Chine, la Tigresse pleure la mort de ses petits…

Depuis que des chasseurs les ont tués, elle rôde autour des villages, le cœur empli de haine et de chagrin. Un soir, elle détruit les maisons, dévore les hommes et les bêtes, mais cela n’apaise pas sa colère, au contraire. Le pays est plongé dans la terreur. Le roi consulte la vieille Lao qui sait prédire l’avenir et lui déconseille de lever une armée. Une seule chose, selon elle, peut apaiser la colère de la Tigresse : le roi doit lui donner son fils unique Wen. Le roi et la reine ont le cœur brisé. Wen est si petit ! Son père l’accompagne pourtant aux abords du territoire de la Tigresse. « Je n’ai pas peur », dit-il à son père. Il marche longtemps, puis, fatigué, s’endort au pied d’un arbre. Déjà, la Tigresse a senti son odeur…

À partir de 6 ans – Sur inscription

L’International Visual Theater présente un spectacle poétique à la médiathèque : Le Prince Tigre.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Nombre de places limitées, sur réservation uniquement.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Date(s) : 2025-12-10T16:00:00+02:00_2025-12-10T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/