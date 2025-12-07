Spectacle jeunesse LE SECRET DE L’ETOILE DU NORD Le village Roussas

Spectacle jeunesse LE SECRET DE L’ETOILE DU NORD

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 5 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 11:50:00

Date(s) :

2025-12-07

L’histoire raconte qu’un soir de Noël, la jeune princesse Boucle d’Ange disparaît dans la forêt.

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

The story goes that one Christmas Eve, the young princess Angel Loop disappears into the forest.

German :

Die Geschichte erzählt, dass die junge Prinzessin Engelchen an einem Weihnachtsabend im Wald verschwindet.

Italiano :

La storia racconta che una vigilia di Natale, la giovane principessa Angel Loop scompare nella foresta.

Espanol :

La historia cuenta que una Nochebuena, la joven princesa Angel Loop desaparece en el bosque.

