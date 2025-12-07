Spectacle jeunesse LE SECRET DE L’ETOILE DU NORD Le village Roussas
Spectacle jeunesse LE SECRET DE L’ETOILE DU NORD
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 5 EUR
jusqu’à 14 ans
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07 11:50:00
2025-12-07
L’histoire raconte qu’un soir de Noël, la jeune princesse Boucle d’Ange disparaît dans la forêt.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
The story goes that one Christmas Eve, the young princess Angel Loop disappears into the forest.
German :
Die Geschichte erzählt, dass die junge Prinzessin Engelchen an einem Weihnachtsabend im Wald verschwindet.
Italiano :
La storia racconta che una vigilia di Natale, la giovane principessa Angel Loop scompare nella foresta.
Espanol :
La historia cuenta que una Nochebuena, la joven princesa Angel Loop desaparece en el bosque.
