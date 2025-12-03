SPECTACLE JEUNESSE L’IGLOO FANTASTIQUE PAR LA CIE FABULOUSE MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE Saint-Gaudens

SPECTACLE JEUNESSE L’IGLOO FANTASTIQUE PAR LA CIE FABULOUSE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 16:00:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03

La Compagnie Fabulouse vous présente une histoire colorée, poétique, magique, enneigée et musicale !

Sora aime la neige et la magie de l’hiver ! Elle adore jouer dehors dans son pays froid. Aujourd’hui, lors d’une sortie, elle aperçoit un igloo et décide de s’y aventurer ! Elle va rencontrer un nouvel ami, s’émerveiller devant la beauté des paysages féériques et chanter au milieu des grands espaces avec les enfants…

Un spectacle de magie boréale, tout public à partir de 6 mois !

Entrée dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à l’auditorium.

Durée 30 mn .

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 85 86 mediatheque@la5c.fr

English :

Compagnie Fabulouse presents a colorful, poetic, magical, snowy and musical story!

L’événement SPECTACLE JEUNESSE L’IGLOO FANTASTIQUE PAR LA CIE FABULOUSE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE