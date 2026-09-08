Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Spectacle jeunesse « L’Odyssée des petites gouttes »

Zone Souspesse – Restaurant ESAT 195 rue de Souspesse Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 17:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

L’association Catach vous propose un spectacle jeunesse dès 3ans (Cie Graines contemplatives).

Spectacle jeunesse « L’Odyssée des petites gouttes » par les Tontons voyageurs.

Au détour d’une terrasse d’un village portuaire où les tontons voyageurs faisaient une halte pour manger une crêpe au sucre (il n’y a pas de mal à se faire du bien!), Fred et Antton rencontrent Monsieur Canard. Un vieux briscard, un marin comme on n’en voit plus. Alors, quand il leur propose de prendre la mer, l’occasion est trop belle pour partir en quête de nouveaux trésors. Pas de doute, l’aventure est au rendez-vous, mais jamais là où on l’attend… Un voyage initiatique par la lecture et la musique.

2 représentations : 15h et 17h.

À partir de 3 ans

Tarif : 5€

Durée : de 30 m .

Zone Souspesse – Restaurant ESAT 195 rue de Souspesse Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 52 35 71

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English : Spectacle jeunesse « L’Odyssée des petites gouttes »

L’événement Spectacle jeunesse « L’Odyssée des petites gouttes » Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx