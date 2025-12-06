Spectacle jeunesse « Mille secrets de poussins” par le Collectif Quatre Ailes Médiathèque James Baldwin Paris
Spectacle jeunesse « Mille secrets de poussins” par le Collectif Quatre Ailes Médiathèque James Baldwin Paris samedi 6 décembre 2025.
Connaissez-vous Blaise le plus célèbre et facétieux des poussins inventé par Claude Ponti ? Dans un dispositif théâtral et multimédia inspiré de l’univers unique de Ponti un comédien farceur nous fait voyager dans le monde magique des célèbres poussins. Comment naissent-ils ? Que font-ils dans leur œuf avant de naître ? Qu’est-ce qu’ils aiment ?
Un spectacle ludique pour enfants curieux qui leur permet de s’interroger sans limites sur le monde qui les entoure.
Pour les 3-7 ans
Mille secrets de poussins d’après Claude Ponti par Collectif Quatre Ailes (Bande annonce)
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les poussins espiègles de Claude Ponti !
Le samedi 06 décembre 2025
de 11h00 à 11h30
gratuit
Nombre de places limitées, sur réservation uniquement
Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.
Date(s) : 2025-12-06T11:00:00+02:00_2025-12-06T11:30:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/