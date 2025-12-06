Spectacle jeunesse « Mille secrets de poussins” par le Collectif Quatre Ailes Médiathèque James Baldwin Paris

Connaissez-vous Blaise le plus célèbre et facétieux des poussins inventé par Claude Ponti ? Dans un dispositif théâtral et multimédia inspiré de l’univers unique de Ponti un comédien farceur nous fait voyager dans le monde magique des célèbres poussins. Comment naissent-ils ? Que font-ils dans leur œuf avant de naître ? Qu’est-ce qu’ils aiment ?

Un spectacle ludique pour enfants curieux qui leur permet de s’interroger sans limites sur le monde qui les entoure.

Pour les 3-7 ans

Mille secrets de poussins d’après Claude Ponti par Collectif Quatre Ailes (Bande annonce)

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les poussins espiègles de Claude Ponti !

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 11h30

gratuit

Nombre de places limitées, sur réservation uniquement

Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Date(s) : 2025-12-06T11:00:00+02:00_2025-12-06T11:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/