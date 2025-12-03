Spectacle Jeunesse On n’est pas des grenouilles Ecole Paul Gauguin Melgven
Spectacle Jeunesse On n’est pas des grenouilles Ecole Paul Gauguin Melgven mercredi 3 décembre 2025.
Spectacle Jeunesse On n’est pas des grenouilles
Ecole Paul Gauguin 28 rue de la Boissière Melgven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 15:40:00
Date(s) :
2025-12-03
Un spectacle poétique et plein d’humour qui invite petits et grands à plonger dans un univers malicieux, entre imaginaire et découverte du monde avec la Cie Arcosm.
Durée 40 minutes.
Sur réservation 02 98 97 90 11 vielocale@melgven.f r .
Ecole Paul Gauguin 28 rue de la Boissière Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11
English :
L’événement Spectacle Jeunesse On n’est pas des grenouilles Melgven a été mis à jour le 2025-11-26 par OTC CCA