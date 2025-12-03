Spectacle Jeunesse On n’est pas des grenouilles Ecole Paul Gauguin Melgven

Spectacle Jeunesse On n’est pas des grenouilles

Ecole Paul Gauguin 28 rue de la Boissière Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 15:40:00

Date(s) :

2025-12-03

Un spectacle poétique et plein d’humour qui invite petits et grands à plonger dans un univers malicieux, entre imaginaire et découverte du monde avec la Cie Arcosm.

Durée 40 minutes.

Sur réservation 02 98 97 90 11 vielocale@melgven.f r .

Ecole Paul Gauguin 28 rue de la Boissière Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11

English :

L’événement Spectacle Jeunesse On n’est pas des grenouilles Melgven a été mis à jour le 2025-11-26 par OTC CCA